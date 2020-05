The Last of Us Part II s’offre un nouveau trailer

Puisque rien ne l’abattra, même pas une horde de joueurs haineux et une fuite massive de son scénario, The Last of Us Part II se dévoile une nouvelle fois dans une bande-annonce qui, assumons-le, donne particulièrement envie. La nouvelle exclusivité de la Playstation 4, qui sortira le 19 juin 2020, montre un peu plus la relation si particulière qui existe entre les deux principaux personnages du jeu, Joël et Ellie.

Rappelons tout de même que le titre made in Naughty Dog est actuellement assailli de toutes parts suite à des leaks de son scénario, certains le critiquant pour étant trop LGBTQ+. Evidemment, chez World is Small, on se gardera bien d’émettre des critiques ou des réserves sur un jeu toujours pas sorti dans nos consoles, et que chacun l’ayant testé s’avère être particulièrement emballé.

Bref, The Last of Us Part II sort le 19 juin prochain exclusivement sur Playstation 4, peut-être plus tard sur Playstation 5, après moult reports. Le titre devait en effet sortir dans un premier lieu fin février, avant d’être repoussé à la fin du mois de mai et, enfin, au 19 juin. Attention pour les âmes sensibles cependant, le jeu semble être extrêmement violent et s’il ravira les hardcore gamers, il n’est peut-être pas à mettre entre toutes les mains…

