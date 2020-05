Amazon France reste fermé jusqu’au 8 mai, sa demande de chômage partiel refusée

Décidément, la France semble avoir une dent contre la multinationale Amazon. L’entreprise, qui a été condamnée il y a quelques jours à ne vendre que des produits essentiels depuis ses entrepôts français sous peine d’une lourde amende, a décidé de fermer ses locaux, en guise de protestation. Le géant assure tout de même tout type de livraison grâce à ses entrepôts européens. Au départ, les entrepôts français devaient rouvrir fin avril. Puis le 5 mai. Désormais, la date est fixée au 8 mai.

Dans le même temps, le ministère du Travail a annoncé ce jour qu’il avait refusé la demande de chômage partiel pour six des sites d’Amazon en France. Une demande refusée puisque cela concernait une décision de justice et non une baisse d’activité. En bref, une façon pour la justice d’envoyer se faire voir Amazon.

L’entreprise accuse par ailleurs « certaines organisations syndicales de tirer parti » de la situation, tout en assurant que ses entrepôts sont sûrs pour ses salariés. « La récente décision de la Cour d’appel de Versailles a évidemment eu un impact sur notre activité en France », dit le groupe dans un communiqué. A voir donc comment ce bras de fer va se terminer, et si Amazon donnera un nouveau coup de collier.

