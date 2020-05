La Xbox Series X sortira bien fin 2020, mais ses jeux seront peut-être retardés

Alors que la next gen est dans toutes les pensées en cette période pré-estivale, avec notamment la tenue jeudi 7 mai à 17h d’une conférence Inside Xbox, le patron de la division Xbox chez Microsoft Phil Spencer a évoqué une nouvelle démoralisante. Phil Spencer a en effet, dans un entretien avec CNBC, déclaré que si la Xbox Series X est toujours prévue pour sortir en cette fin d’année 2020, ses jeux, eux, seront peut-être repoussés.

« Dans l’ensemble, je pense que nous sommes en ligne avec ce que nous pensions », a indiqué le responsable. « Je dirais que la plus grande inconnue est probablement la production de jeux. La production de jeux est une activité de divertissement à grande échelle maintenant, vous avez des centaines de personnes qui se réunissent, qui développent des actifs, qui travaillent par des moyens créatifs », a-t-il ajouté. Evidemment, le télétravail n’est pas forcément aussi efficace que le travail en entreprise, et il amène donc une incertitude sur les jeux à venir.

La connexion Internet n’est en effet pas la même partout. Si, en France, le wifi est illimité malgré un débit pas toujours dingue, aux Etats-Unis, il existe un quota limité d’usage Internet. Et au vu de la lourdeur prévu des jeux next-gen, forcément… Bref, on aura sûrement plus d’infos le 7 mai.

