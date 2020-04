Bouygues Telecom ne décomptera pas de votre forfait les appels vidéo de 19h à 20h

Avec le confinement, les gens ne se voient pratiquement plus que par écrans interposés. Et ça, Bouygues Telecom l’a bien compris et a décidé de faire un petit cadeau à l’ensemble de ses abonné. En effet, l’opérateur offre depuis quelques jours et jusqu’au 31 mai une heure d’appels vidéos totalement gratuite, de 19 heures à 20 heures à ses abonnés B&You et Sensation.

“Parce qu’on a jamais eu autant besoin de se voir, Bouygues Telecom lance #HappyHourVision : vos appels vidéo sont offerts tous les jours de 19h à 20h. Vous n’avez rien à faire”, écrit Bouygues dans le SMS envoyé aux abonnés. Peu importe votre type de forfait, votre enveloppe de gigas ou votre consommation en cours, ce cadeau est pour tout le monde. L’opérateur souhaite en effet “accompagner des actions de maintien et de renforcement du lien, convaincu que dans la crise que nous vivons actuellement, les relations humaines sont un enjeu de société majeur”.

Pour autant, puisque vous êtes confinés, vous deviez jusqu’ici utiliser en majorité le wi-fi, qui est illimité. Mais on ne peut que saluer la décision de Bouygues Telecom, notamment pour les personnes ayant une faible connexion chez eux ou une grande maison qui les empêche d’accéder à Internet partout de chez soi.

