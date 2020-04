La Playstation 5 et la Xbox Series X enfin présentées en mai ?

C’est la rumeur du jour, et elle est forcément à prendre avec des pincettes. Vous le savez sûrement déjà, le salon mondial du jeu vidéo, l’E3, qui devait avoir lieu au début du mois de juin, a été annulé en raison du coronavirus. Il sera remplacé par des événements streaming en ligne, comme le Summer of Gaming d’IGN. Mais ça n’empêcherait pas les constructeurs historiques Microsoft et Sony de tenir leur propre conférence, afin d’en dévoiler un peu voire beaucoup plus sur leurs futures consoles de salon : la Xbox Series X et la PS5.

Selon l’analyste réputé Daniel Ahmad, qui s’est fendu d’un tweet, énormément d’annonces qui auraient dû avoir lieu durant l’E3 ont été décalés, soit en amont, soit ultérieurement. A la fin de son message, il affirme qu’un premier événement dédié à une console next-gen devrait avoir lieu bien plus tôt que prévu. Puisque nous sommes fin avril et que l’E3 aurait dû avoir lieu début juin, il ne reste plus que le mois de mai.

Cela voudrait dire que Microsoft présenterait bientôt son line-up pour sa soit-disante console surpuissante. Microsoft pourrait alors montrer son fameux Halo Infinite mais aussi Hellblade II : Senua’s Saga. Et cela signifierait également que Sony révélerait enfin sa console, dont on ne connait pour l’instant que sa manette, la Dualsense. Pourquoi pas un titre de lancement, tel qu’Horizon Zero Dawn 2 ? Bref, le mois de mai promet d’être intense.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week.

Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.

The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020