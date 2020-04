Motorola Edge et Edge + : deux nouveaux smartphones hauts de gamme et borderless

Le marché des smartphones n’a jamais autant été disputé. La preuve avec ces deux nouvelles annonces de la marque historique Motorola, qui a profité du confinement pour mettre en avant ces smartphones hauts de gamme Edge et Edge +. Comme Apple et Samsung, le constructeur a décidé de proposer deux smartphones hauts de gamme, à la puissance étonnante mais aussi au prix détonnant.

Voici les caractéristiques du Motorola Edge :

Écran OLED de 6,7 pouces (Full HD+) avec un affichage de 90 Hz

Processeur Snapdragon 765

128 Go de stockage (extensible avec une carte microSD, jusqu’à 1 To)

4 Go de RAM

Trois appareils photo dorsaux : 64 mégapixels + 16 mégapixels (ultra grand-angle) + 8 mégapixels (téléobjectif)

Appareil photo frontal de 25 mégapixels à l’avant

Batterie de 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, port USB-C (USB 2.0)

Support de la 5G (sous les 6 GHz)

Prise jack

Capteur d’empreintes

Résistance à l’eau IP54

Android 10 avec surcouche My UX

Dimensions de 161,64 x 71,1 x 9,29 mm

Poids de 188 grammes

Il sera commercialisé au mois de mai en Europe pour 599 euros.

Le Motorola Edge + a sensiblement le même écran mais compatible HDR10+, avec un processeur Snapdragon 865, 256 Go de stockage (extensible avec carte microSD), 12 Go de RAM, des capteurs photo de 108 mégapixels + 16 mégapixels (ultra grand-angle) + 8 mégapixels (téléobjectif), le même capteur photo frontal et une batterie de 5 000 mAh avec support de la recharge sans fil. Son port USB-C comporte de l’USB 3.1. Il sera aussi commercialisé au mois de mai à 1199 euros.

