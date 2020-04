Paiement sans contact : le plafond passe à 50 euros le 11 mai

Cette fois, c’est officiel. Le plafond pour les paiement sans contact va évoluer en France dès le 11 mai, date de sortie du confinement, du moins pour l’instant. Le plafond de ce type de paiement, qui permet d’apposer sa carte bleue sur un lecteur pour payer, passera de 30 à 50 euros d’ici un petit mois. Cette augmentation du plafond « est maintenant possible », a affirmé le président de la Fédération bancaire française (FBF) Frédéric Oudéa, dans une déclaration transmise à l’AFP.

Cette augmentation du plafond est liée, contre toute attente, au coronavirus : grâce au paiement sans contact, on éviterait de partager des germes et donc le virus. Le geste est censé être plus sécurisé que d’insérer sa carte dans le lecteur puis d’entrer le code de la CB avec les touches. L’usage du sans contact a par ailleurs augmenté ces dernières semaines.

Lors de la dernière élévation de plafond, en 2017, les entreprises et les particuliers ont dû changer leurs terminaux de paiement et leurs cartes bleues pour bénéficier d’une hausse de 20 à 30 euros. Normalement, tout devrait être automatique cette fois ci. Pour Michel Ganzin, président du GIE Cartes bancaires, c’est « réalisable ». Il précise : « Nous devons faire attention car il y a assez de problèmes à régler dans notre pays en ce moment pour ne pas rajouter celui d’un incident dans les paiements ». En espérant donc que le déconfinement ne rime pas avec galère bancaire.

4 / 5 ( 1 vote )