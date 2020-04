GTA 6 est le prochain jeu de Rockstar, son contenu s’étoffera au fil des mois

La fin prochaine de l’attente ? Le mastodonte du jeu vidéo Grand Theft Auto 6 serait officiellement en développement sous les mains d’experts du studio Rockstar Games, selon un article du célèbre Jason Schreier, journaliste chez Kotaku. Le dernier opus de la saga est sorti en 2013, et est actuellement dans le top 3 des jeux les plus vendus de tous les temps. C’est un véritable succès critique et commercial, et de nombreux joueurs sont encore sur son mode en ligne, GTA Online !

Après avoir interrogé une quinzaine de membres de l’équipe de développement, le journaliste affirme par ailleurs que le phénomène de “crunch”, qui pousse le studio à travailler jour et nuit sur un jeu vidéo, quitte à frôler le burn out, s’est un peu calmé. En guise de conséquences, le titre, qui n’en est qu’à son début de son développement, devrait disposer d’un contenu relativement modeste à sa sortie, puis s’enrichir au fil des semaines.

“Un plan énoncé par la direction pour le prochain jeu, un nouvel épisode de Grand Theft Auto, réside dans le fait de commencer par une version de taille modérée (ce qui, pour les standards de Rockstar, resterait un grand jeu), puis de l’étoffer avec des mises à jour régulières au fil du temps, ce qui pourrait contribuer à atténuer le stress et le crunch”, peut-on lire dans l’article. A voir donc si le jeu ne sera pas totalement tronqué.

