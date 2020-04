Crysis Remastered officialisé sur PC, PS4, One et… Switch !

A chaque jour son remaster. Aujourd’hui, c’est au tour du studio de développement Crytek d’annoncer le sien en l’objet du FPS Crysis, sorti en 2007 sur PC. Cette version remasterisée de ce titre désormais culte sortira sur PC, PS4, Xbox One et, plus surprenant, sur Nintendo Switch ! En espérant qu’elle ne soit pas moins belle que la version originale sur cette console somme toute assez peu puissante…

Au rang des nouveautés, une définition 4K, évidemment… Et pour l’instant pas grand chose d’autre. A voir donc si ce remastered annoncé sur le site officiel ne comportera qu’une mise à jour graphique ou si de nouveaux éléments de gameplay y seront intégrés. Car oui, même si Crysis est devenu un porte-étendard de la puissance du PC au fil des années, son gameplay avait été quelque peu critiqué pour sa relative faiblesse. Hormis le fait de pouvoir changer les attributs de son armure en temps réel, il n’y avait pas une grande technicité.

Crysis Remastered rencontera-t-il donc le même succès que sa version originale ? Rien n’est moins sûr, alors que l’océan des FPS s’agrandit d’année en année. Le dernier Doom Eternal est un réel succès critique comme commercial et technique, de même que Metro Exodus, 10 fois plus profond que Crysis. En tous les cas, il ne serait pas surprenant que ce remastered soit l’arbre qui cache la forêt : prépare-t-il l’arrivée d’un Crysis 4 ?

