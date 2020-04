La PS5 pourrait coûter 550 dollars, un stock faible de consoles à prévoir

Si vous comptez acheter une PlayStation 5 en cette fin d’année 2020, il va sans doute falloir vous presser. Selon des informations de Bloomberg, le géant japonais du jeu vidéo Sony n’aurait prévu de produire « que » cinq à six millions de consoles durant l’année fiscale. Autrement dit, jusqu’en mars 2021. En guise de comparaison, rappelons-nous que Sony a vendu 7,5 millions de PlayStation 4 durant ses deux premiers trimestres de commercialisation, entre fin 2013 et début 2014. Autrement dit il y a des risques de ruptures de stock… Le volume de production pourrait changer à mesure que l’épidémie s’amplifie ou diminue.

Contre toute attente, la raison de ce faible nombre de console mises sur le marché ne serait pas dû à l’épidémie de Coronavirus, mais dû aux coûts des composants, qui « pèserait sur la demande ». Comme le rapporte Bloomberg, de nombreux développeurs auraient indiqué que la console afficherait à son lancement un prix compris entre 450 et 550 dollars, soit 50 à 150 dollars de plus que la PS4. On espère qu’en France, la conversion se fera strictement et que le prix ne passera pas à 600 euros, comme avec la PS3…

Du reste, pour pallier à ce manque de consoles sur le marché, Sony pourrait baisser le prix des PS4 et PS4 Pro. La PS5 est toujours prévue pour la fin d’année 2020.