85% des jeunes (Américains) préfèrent l’iPhone aux téléphones Samsung

C’est l’info qui donne le coup de grâce au géant sud-coréen Samsung. Une étude menée par Piper Sandler Companies a en effet rapporté que près de 85% des jeunes étaient les heureux propriétaires d’un iPhone, et que tous préféraient en avoir un plutôt que de disposer d’un téléphone Samsung. L’entreprise a interrogé près de 5200 jeunes, dont l’âge moyen était de 16 ans. Une domination impressionnante qui s’explique aussi par le caractère américain de cette étude.

L’étude a également démontré que ces jeunes préféreront acquérir un nouvel iPhone plutôt qu’un téléphone Samsung lorsqu’il s’agira d’obtenir un téléphone plus récent. La marque à la pomme est donc sans conteste la plus forte aux Etats-Unis, face à l’entreprise sud-coréenne connue pour sa gamme Galaxy.

Ce que l’étude ne dit pas, c’est pourquoi l’iPhone est si apprécié des jeunes. On peut sans problème citer le design des téléphones de la firme californienne, dont l’aspect premium séduit toujours plus en ces temps où les smartphones sont carrément devenus un accessoire de mode. Mais surtout, iOS est probablement plus apprécié de par sa réactivité là où les systèmes Android sont peut-être plus polyvalents, mais moins rapides. Pourtant, ces derniers sont aussi moins chers ! En bref, pour séduire des consommateurs, misez sur une image de marque luxueuse.

