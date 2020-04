Summer of Gaming : l’événement qui remplace l’E3 2020

Alors que le salon mondial du jeu vidéo, l’E3 2020, a été purement et simplement annulé pour cause de coronavirus (il faudra attendre le mois de juin 2020 pour le revoir), le groupe multimédia américain IGN a décidé de prendre les choses en main et de ne pas laisser l’industrie du jeu vidéo pour compte cet été. IGN et ses filiales, présentes dans 112 pays et disponibles en 25 langues, a donc annoncé l’été du jeu vidéo, ou Summer of Gaming en anglais.

Durant le mois de juin donc, de nombreuses diffusions lives, articles, interviews et autres programmes à la demande sur Twitch, Facebook, Instagram, Twitter et même TikTok seront disponible au visionnage et à la lecture et devraient permettre de nous apprendre plus sur les futurs jeux vidéo à venir. Parmi les acteurs du jeu vidéo qui ont déjà confirmé leur collaboration, 2K Games, Google Stadia, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Devolver Digital et THQ Nordic.

Pas de géant comme Sony ou Microsoft donc, du moins pour l’instant. On s’attend néanmoins à des conférences en ligne de leur part. Le IGN Summer of Gaming mettra tout de même la PS5 et la Xbox Series X au coeur de l’événement, puisque tous les prochains jeux devraient y sortir. Avec l’arrivée de la prochaine génération de consoles en fin d’année, et une communauté de joueurs impatiente d’en apprendre plus sur les titres qu’ils joueront sur ces nouvelles machines, notre événement en ligne sera un moment clé pour les éditeurs et les développeurs afin de se connecter à une audience mondiale”, a expliqué Peer Schneider, chef du contenu chez IGN.

