Les abonnements Netflix, OCS et Amazon Prime Video cartonnent en France

C’est une conséquence à laquelle on pouvait s’attendre en cette période de confinement, qui oblige chacun à rester chez soi. Pour lutter contre l’ennui, les Français se tournent majoritairement vers les services de VOD en streaming, tels que Netflix, OCS et Amazon Prime Video. Les trois entreprises sont indéniablement les grandes gagnantes de cette crise.

« La semaine du 23 mars, on comptait, chaque jour en France, 5 millions de streamers, contre 2,7 millions, il y a un an. En une semaine, le nombre de programmes regardés est passé de 14,8 millions à 18 millions », explique Philippe Bailly, fondateur de la société de conseil sur les médias NPA Conseil. De son côté, Jean-Luc Vuillemin, vice-présent exécutif chargé des réseaux internationaux chez Orange, indique que « le public regarde de la SVOD toute la journée », et pas seulement lors des pics.

Pour ses offres de chaînes payantes (OCS notamment), Orange précise que le rythme de recrutement est passé de 50 à 100%. Chez Netflix, les abonnements ont quadruplé selon les opérateurs français interrogés par Le Monde. Disney + devrait également connaître un pic d’affluence lors de sa sortie ce mardi, après avoir été repoussé suite à une demande du gouvernement français qui voulait sauvegarder les réseaux. En bref, le streaming va gagner en cette crise…

