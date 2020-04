Le lancement de Salto repoussé à l’automne

Vous êtes sûrement peu à l’attendre, à et pourtant. Le service de VOD à la Netflix de France Television, du groupe TF1 et du groupe M6 ne sortira pas, comme on pouvait s’y attendre, au mois de juin. Le service a évidemment été repoussé en cette période de coronavirus, et devrait démarrer à l’automne prochain, pour peu que la situation soit rentrée à la normale. Salto devait entrer en phase de bêta test au mois de juin, mais de nombreuses productions de Salto ont dû être stoppées dans leur élan. Ceci explique donc cela.

La totalité des tournages en cours a été arrêtée, ainsi que les post-productions des films et séries déjà tournées. Autrement dit, cet arrêt signifie également que Salto est cruellement en manque de programmes, et qu’il a n’a donc rien sous le pied. Tout le monde n’a pas les moyens de Disney, Apple, Amazon ou HBO, visiblement.

En même temps, difficile d’être enthousiaste quant à ce service made in France. Les chaînes de télévision françaises sont en effet souvent critiquées pour la qualité de leurs programmes “originaux”, qui sont au final assez peu divertissants et surtout répétitifs. Comment concurrencer les services cités ci-dessus, qui eux sont blindés niveau argent et programmes ? La réponse à notre question sera sûrement donnée dès l’automne prochain.

4 / 5 ( 1 vote )