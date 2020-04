Le marché du smartphone en Chine est à “90% de son niveau normal”, selon Xiaomi

Si l’Europe et bientôt les Etats-Unis affrontent de plein fouet l’épidémie de coronavirus, paralysant l’économie et plaçant chacun en confinement, la Chine semble s’en sortir tout doucement. Du moins selon les chiffres officiels du régime communiste, souvent critiqué sur son manque de transparence. Et selon le directeur financier de Xiaomi, Shou Zi Chew, le marché des téléphones portables a retrouvé quasiment toute sa santé. « Le marché chinois est entré dans une phase de reprise totale, et est déjà revenu à 80 voire 90 % du niveau normal », a-t-il déclaré.

Le marché chinois du smartphone reprend-il vraiment toutes ses couleurs ? La firme Strategy Analytics, spécialiste du sujet, avait pourtant récemment affirmé que la quasi totalité des fabricants sur le mois de février avaient totalement dégringolé. Et ce pourrait être encore pire durant le mois de mars ! Mais il faut aussi dire que Xiaomi est l’un des fabricants qui s’en sort le mieux, à l’instar de Samsung (qui avait délocalisé ses usines au Vietnam).

Pour autant, ce léger retour à la normale ne devrait pas être suffisant pour rembourser les millions de dollars perdus sur la période. Et d’ailleurs, la vente de smartphones restera encore quelques temps en berne, puisque le monde entier est encore paralysé…

