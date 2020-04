Call of Duty MW 2 Campaign Remastered enfin disponible… uniquement sur PS4

Voilà un beau coup pour Sony. Après des semaines et des semaines de folles rumeurs autour de la remasterisation du FPS désormais culte Call Of Duty Modern Warfare 2, sorti en 2009, la voilà enfin officielle. CoD MW2 vient en effet de débarquer mais attention, il s’affuble d’un beau petit sous-titre : “Campaign Remastered”. Autrement dit, vous n’aurez pas accès à son multijoueur dantesque, mais uniquement à la campagne solo du titre.

Vous pourrez donc retrouver Captain Price dans son ancienne version, mais également Soap McTavish et le fameux Ghost qui, on l’espère, ne vous est pas inconnu, au coeur d’un complot mondial impliquant la Russie et les Etats-Unis. Concernant le manque de multijoueur, Activision et Infinity Ward se sont exprimés et ont indiqué qu’ils préféraient privilégier le multijoueur de CoD : Modern Warfare, sorti en fin d’année dernière. Des packs de maps dites “classiques” devraient alors y débarquer très bientôt. Tout en sachant que la saison 3 du titre arrivera le 7 avril prochain…

Par ailleurs, ne vous attendez pas à retrouver Campaign Remastered autre part que sur Playstation 4, pour le moment. En effet, les versions Xbox One et PC arriveront le 30 avril prochain. Pour l’heure, comptez 25 euros pour vous procurer MW 2 Campaign Remastered sur le Playstation Store.

4 / 5 ( 1 vote )