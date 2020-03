Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine et Super Mario 64 bientôt portés sur Switch ?

C’est LA grosse rumeur du jour, quasiment confirmée par les sites américains VGC et Eurogamer ! Alors que le personnage sacré de Nintendo, le plombier Mario, fête ses 25 ans, nombreuses seraient ses aventures à être remasterisées et portées sur la dernière né du géant japonais, à savoir la console portable Switch.

Parmi les titres évoqués par ces sources américaines, il y aurait Super Mario 64, sorti à l’origine sur Nintendo 64, Super Mario Sunshine, sorti sur Gamecube, et Super Mario Galaxy, sorti sur Wii. Ce dernier jeu est considéré comme le meilleur Mario 3D jamais sorti sur console de salon, et sa venue sur Switch serait une vraie bonne nouvelle. Nintendo aurait voulu annoncer ces versions remastérisées lors de l’E3, en juin, mais le salon étant annulé, l’entreprise japonaise privilégierait un Nintendo Direct dans les prochains mois.

Evidemment, Nintendo n’a pour l’instant rien confirmé, se contentant d’affirmer qu’il ne commentait pas les rumeurs du moment. Sur Switch, plusieurs jeux Mario sont déjà disponibles via émulateurs, ou via le programme en ligne, mais aucun Mario 3D n’a pour l’instant été mis sur le marché. Plus qu’à espérer que Nintendo ne nous vende pas chacun de ces jeux à 60 euros pièces…

