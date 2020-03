Final Cut Pro X et Logic Pro X gratuits pendant 3 mois

Vous voulez économiser près de 600 euros aujourd’hui ? Bonne nouvelle pour vous, Apple a décidé de faire un geste pour vous. Et ils sont régulièrement rares, ces gestes, provenant de la plus grande firme de technologie du monde ! En effet, la marque à la pomme a décidé de vous offrir deux logiciels qui coûtent, habituellement, la peau des fesses. Final Cut Pro X, dont le tarif est capé à 329,99 euros, et Logic Pro X, qui coûte pas moins de 229,99 euros, sont disponibles dès à présent sur le site américain d’Apple.

Alors, évidemment, on ne vous les offre pas vraiment. A vrai dire, la firme californienne a plutôt préféré étendre la période d’essai de ses produits, qui s’élevait avant à un mois, jusqu’à trois mois. Pour rappel, Final Cut Pro X est un logiciel de montage de vidéo ultra complet, qu’utilisent les plus grands professionnels, et Logic Pro X est un logiciel de création musicale.

Vous pourrez donc profitez de ces deux logiciels pendant 90 jours en passant exclusivement sur le site américain d’Apple. En cette période de confinement, la marque à la pomme a voulu être généreuse et ainsi permettre à tout le monde de se professionnaliser avant la reprise… Merci Apple !

