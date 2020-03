La production des smartphones s’arrête en Inde

Décidément, aucun pays n’y échappera. La France, l’Italie, la Chine, les Etats-Unis… Tous sont entrés en confinement partiel ou total, entraînant une perte économique extrêmement importante. Et désormais, c’est l’Inde qui déclare le confinement. Le premier ministre indien Narendra Modi l’a annoncé pour une période de trois semaines, pour lutter contre la propagation de coronavirus.

De nombreuses entreprises ont donc décidé de communiquer sur la fermeture de leurs usines. C’est le cas de Samsung par exemple. « Chez Samsung, la santé et la sécurité des employés est notre priorité absolue. Afin de protéger nos employés et leurs familles contre Covid-19 et conformément aux directives du gouvernement, nous avons décidé de suspendre actuellement nos opérations de fabrication et avons demandé aux employés de nos bureaux de vente, de marketing et de R&D à travers l’Inde de travailler à domicile », lit-on dans un communiqué relayé par le site XDA.

D’autres constructeurs comme Oppo, Realme, Xiaomi et Motorola ont annoncé des mesures similaires. Deux des partenaires d’Apple, Foxconn et Wistron, ont également indiqué l’arrêt de la production de leurs usines, ce qui marque un nouveau coup dur dans la fabrication des futurs iPhone de la marque à la pomme. « L’ensemble du pays sera en confinement total », a annoncé le premier ministre indien.

