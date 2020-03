Apple pourrait lancer des Macbook avec encoche et Face ID

En cette difficile période de coronavirus, de nouvelles rumeurs parlent de produits Apple inédits. C’est aujourd’hui les ordinateurs de la marque à la pomme qui sont visés par des informations à prendre avec des pincettes. Apple pourrait en effet proposer la reconnaissance faciale du Face ID sur ses appareils, selon un brevet repéré par le site toujours bien informé Apple Insider.

Le document affirme en effet que les prochains ordinateurs Apple pourraient donc arborer des encoches, pour accueillir un système de reconnaissance faciale, mais aussi un écran sans bordure. Bien évidemment, la présence de ce brevet n’indique pas que la firme de Cupertino utilisera obligatoirement ce système, mais ce n’est pas la première fois qu’Apple pense à exporter son Face ID sur d’autres appareils.

En 2019 déjà, le site Express.co.uk citait Greg Joswiak, vice-président chez Apple, qui voulait “mettre le Face ID sur plus d’appareils”. En bref, il n’est pas impossible que les prochains Macbook utilisent le Face ID. Pour autant, cela ne signifie pas un abandon de la technologie Touch ID, implémenté sur les Macbook Pro les plus puissants (et les plus chers). L’iPhone 9, qui devait sortir dans les semaines qui viennent avant d’être repoussé, devait notamment utiliser cette technologie.

