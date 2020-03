OnePlus Pay : le service de paiement de OnePlus est officiellement lancé

Le confinement du monde n’arrête pas l’un des plus gros fabricants chinois de téléphones à l’international, OnePlus. La marque vient en effet de lancer dans son pays natal son premier service de paiement sans contact, à savoir OnePlus Pay. A l’instar d’Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay et même LG Pay, OnePlus Pay permet de payer directement via la puce NFC du téléphone. Il suffit donc d’apposer son téléphone sur un lecteur compatible pour payer instantanément !

Pour l’instant, le service n’est lancé qu’en Chine et devrait bientôt arriver en Inde et aux Etats-Unis. En Europe, pour l’instant, que nenni, mais ça ne saurait tarder. OnePlus Pay prend pour l’instant en charge plusieurs cartes bancaires en Chine, provenant des banques Guangfa Bank, Minsheng Bank et SPDB. La liste sera sûrement plus dense dans les semaines ou mois à venir.

OnePlus Pay est pour l’instant compatible avec OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro, mais on imagine sans mal que le service va se démocratiser sur bien davantage d’appareils dans les prochains mois. En bref, si vous avez un OnePlus, vous pourrez profiter d’un service de paiement totalement compatible. Du reste, le OnePlus 8 devrait être annoncé d’ici le 15 avril, donc on aura plus d’infos d’ici là.

