iPhone 12 : son lancement pourrait être reporté au mois de novembre

C’est la rumeur du jour. Vous n’êtes pas sans savoir (on espère pour vous en tout cas) que le coronavirus sévit actuellement dans le monde entier, sauf en Chine où l’épidémie semble peu à peu se tasser… A cause de ce virus, la production du monde entier est à l’arrêt. Et cela pourrait bien marquer un coup d’arrêt à Apple, qui reporterait, selon les dernières rumeurs, la sortie de son fameux iPhone 12.

Un report qui ne serait pas trop handicapant : au lieu d’une sortie fin septembre, la marque à la pomme tablerait sur une commercialisation en novembre, à cause de deux mois de retard dans la production. C’est du moins ce qu’indique à un utilisateur Twitter généralement bien informé, qui ne cesse de faire part de fuites dans le milieu.

“La production de masse pour l’iPhone 12 est prévue pour mai (par habitude), mais cela ne va tout simplement pas arriver”, écrit-il. “Vous vous souvenez du report de l’iPhone X en 2017 ? Ouais. Attendez-vous à cela”. Il mentionne également les fuites sur le design de l’iPhone : “Rien de tout ça n’est encore finalisé, et les concepts que vous voyez sont un mix de tous les prototypes déjà réalisés”. En somme, n’attendez pas l’iPhone 12 pour le mois de septembre.

