La Xbox Series X met tout le monde d’accord sur sa rétrocompatibilité

Avec la première présentation officielle des caractéristiques techniques de la Playstation 5 la semaine dernière, on pouvait s’attendre à du lourd. Mais à notre grande surprise, nous sommes allés de désillusion en désillusion au fil du stream. Pas de jeux annoncés, pas d’image du design de la console, pas de manette montrée… Que de la technique ! En même temps, le stream était à la base fait pour la Game Developers Conference.

Mais la pire des nouvelles fut évidemment celle concernant la rétrocompatibilité de la console. Alors que des rumeurs annonçaient une rétrocompatibilité totale avec toutes les Playstation, il a été annoncé que seule une centaine de titres PS4 seraient jouable au lancement… Bref, la douche froide.

Ce qui a laissé un boulevard pour Microsoft, qui vient d’annoncer que la Xbox Series X serait rétrocompatible avec les quatre générations de consoles ! La console serait également capable d’offrir le HDR sur les titres de la Xbox première du nom, et améliorerait automatiquement tous les jeux compatibles.

“A ce jour, nous avons passé plus de 100 000 heures à tester vos jeux Xbox One favoris, y compris les jeux 360 et Xbox original déjà rétrocompatibles, sur Xbox Series X. Alors que nous sommes encore au stade de la validation, nous pouvons confirmer que des milliers de jeux seront jouables au lancement”, a écrit sur Twitter le compte officiel Xbox. A voir désormais si les jeux Xbox vous intéressent…

Bring your favorite games with you to Xbox Series X! Simply connect your existing external USB hard drive to Xbox Series X and your entire library is instantly accessible. #PowerYourDreams pic.twitter.com/7ysBjnwulg

