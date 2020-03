I/O 2020 : Google ne tiendra pas de conférence en ligne

Si le géant de Cupertino Google a déjà annoncé qu’il ne tiendra pas l’édition 2020 de sa conférence I/O, durant laquelle sont annoncés beaucoup de produits et de fonctionnalités Android, nous n’aurons pas non plus la chance de voir un stream en ligne. Sur Twitter, Google a en effet annoncé qu’il n’y aura pas d’I/O en ligne, dans le but de ne pas détourner l’attention du coronavirus.

« Par préoccupation de la santé et de la sécurité de nos développeurs, de nos employés et des communautés locales — et conformément aux exigences du gouvernement local de la région de la baie de San Francisco en matière de confinement — nous n’organiserons malheureusement pas d’événement I/O sous quelque forme que ce soit cette année.

À l’heure actuelle, la chose la plus importante que nous puissions faire est de concentrer notre attention sur l’aide à apporter aux personnes confrontées aux nouveaux défis auxquels nous sommes tous confrontés. Nous continuerons à faire tout notre possible pour aider nos communautés à rester sûres, informées et connectées. Sachez que nous restons engagés à partager avec vous les mises à jour d’Android par le biais de nos blogs de développeurs et de nos forums communautaires »

En bref, les prochaines semaines s’annoncent bien ennuyeuses…

4 / 5 ( 1 vote )