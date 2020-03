Amazon arrête la livraison de produits “non-essentiels” en France et en Italie

Le coronavirus qui sévit actuellement change bien des choses dans la vie quotidienne des Européens. La preuve avec cette toute dernière annonce de la part du géant de la livraison, Amazon. L’entreprise va en effet cesser les livraisons de produits non-essentiels en France et en Italie, pour une période temporaire. Les commandes ne seront plus prises.

« Alors que nos clients utilisent l’e-commerce pour maintenir la distanciation sociale, nous avons également implémenté des directives dans nos centres pour s’assurer que nos employés restent en sécurité et en bonne santé », a déclaré un porte-parole d’Amazon en Italie. Les mesures prises sont donc avant tout pour protéger les employés et ainsi stopper la propagation du virus. Des mesures peut-être tardives, puisque 5 cas ont déjà été diagnostiquées en mars dans les centres de tri européens d’Amazon.

Les clients devraient pour autant pouvoir continuer à commander auprès des vendeurs tiers, qui eux continueront d’envoyer leurs colis. Ces derniers seront vraisemblement livré par la Poste, Colissimo, Chronopost, UPS, DHL… Que sont les produits essentiels, vous vous demandez sûrement ? La nourriture et l’hygiène, selon le porte-parole. Chez World is Small, on persiste à dire que le divertissement est tout aussi essentiel. En espérant que le dématérialisé baissera de prix de façon temporaire…

