Les ventes de smartphones chutent comme jamais

Tous les secteurs sont impactés par la crise que l’on connaît désormais tous, celle du coronavirus. Parfois très défavorablement, comme le secteur des arts et spectacles, d’autres favorablement, comme l’univers du streaming et probablement du jeu vidéo. Mais il y en a un qui est actuellement dans un sale pétrin : celui des smartphones. Il était déjà compliqué de les fabriquer quand le coronavirus était en Chine, mais c’est désormais encore plus difficile de les vendre maintenant que le reste du monde est sous le joug de cet ennemi implacable.

Selon le cabinet Strategy Analytics, il s’est déjà vendu 38% de téléphones en moins en février 2020 par rapport à février 2019. « C’est la plus grande chute dans l’histoire du marché des smartphones », indique le cabinet. Ainsi, 61,8 millions de smartphones ont été vendus le mois dernier, contre 99,2 millions un an plus tôt. Et cette chute n’est pas prête de s’arrêter.

« En février 2020, le marché mondial des smartphones a connu la plus forte chute de son histoire. L’offre et la demande de smartphones ont plongé en Chine, se sont effondrées en Asie et ont ralenti dans le reste du monde. C’est une période que l’industrie des smartphones voudra oublier », note Strategy Analytics. « L’industrie des smartphones va devoir travailler plus dur que jamais pour faire repartir les ventes dans les semaines qui viennent, avec des promotions en ligne ou des offres combinées avec d’autres produits populaires comme les montres connectées », conclut-il.

