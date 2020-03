E-sport : la Formule 1 continuera… avec des courses virtuelles

Puisque le monde du sport est paralysé par le coronavirus et connaît une série d’annulations et de reports, certains acteurs ont décidé de se tourner vers le numérique. C’est notamment le cas de la Formule 1, qui vient de décider de tenir un événement 100% e-sport. Son nom : le F1 Esports Virtual Grand Prix. L’ensemble des courses qui ont été annulées se joueront donc sur console, et sur le fameux Formula 1 2019, sur PC.

Chacun est invité à suivre l’événement sur des plateformes telles que Youtube, Twitch et même Facebook, ainsi que sur le site F1.com dès ce dimanche. Les courses seront cependant moitié moins longues que les habituelles, avec “seulement” 28 tours à effectuer. Evidemment, celui qui remporte le prix sera sûrement moins fier que s’il l’avait gagné dans la vraie vie, mais pourquoi pas. Parmi les participants, des pilotes de F1 évidemment mais aussi d’autres célébrités.

Face à l’inexpérience de certains sur le jeu vidéo, plusieurs réglages seront modifiés : les dégâts de chocs seront réduits, les freins anti-blocage seront optionnels. Aucun point gagné dans cette compétition ne le sera dans la vraie vie. Nascar a également pris la même décision avec l‘eNASCAR iRacing Pro Invitational Series, qui commencera dès ce week end.

