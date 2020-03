Netflix : les nouveautés du mois d’avril

En cette période de confinement, vous allez avoir du temps à perdre ! Et pour ça, le mieux est encore de mettre Netflix et de chiller. Tous les mois, le service de streaming vidéo le plus regardé au monde s’enrichit de tous nouveaux films, séries et autres documentaires. Aujourd’hui, alors que le mois d’avril approche à grand pas, on vous fait la liste des programmes à venir sur Netflix.

Séries

Community (intégrale) – 2 avril

La Casa de Papel (saison 4) – 3 avril

Starbeam – 3 avril

The Big show – 6 avril

Terrace House : Tokyo (partie 3) – 7 avril

Hi score girl (saison 2) – 9 avril

Brew Brothers – 10 avril

Legends of Tomorrow (saison 4) – 15 avril

Outer Banks – 15 avril

Fauda (partie 3) – 16 avril

Drôle de planète – 22 avril

La casa de los flores (saison 3) – 23 avril

Ghost in the Shell Sac-2045 : 23 avril

Salut Ninja (saison 2) – 24 avril

After Life (saison 2) – 24 avril

The Last Kingdom (saison 4) – 26 avril

Mes premières fois – 27 avril

Trois mètres au dessus du ciel – 29 avril

Drifting dragons – 30 avril

Films

Ponyo sur la falaise – 1er avril

Le château ambulant – 1er avril

Le vent se lève – 1er avril

Pom poko – 1er avril

La colline aux coquelicots – 1er avril

Si tu tends l’oreille – 1er avril

Souvenirs de marnie – 1er avril

La casa de papel : le phénomène – 3 avril

Coffee & Kareem – 3 avril

Inferno – 7 avril

Le catcheur masqué – 10 avril

Tigertail – 10 avril

Love Wedding Repeat – 10 avril

Les Schtroumpfs et le village perdu – 14 avril

Fary : Hexagone (partie 2) – 16 avril

La Folie des hauteurs – 17 avril

Les mômes de l’apocalypse : volume 2 – 17 avril

Sergio – 17 avril

La Terre et le sang – 17 avril

The Willoughbys – 22 avril

Le silence du marais – 22 avril

Tyler Rake – 24 avril

Mensonges et Trahisons – 30 avril

Documentaires

Une dose de scandale – 1er avril

Preuves d’innocence – 15 avril

Circus of Books – 22 avril

Coupable et victime : l’histoire de Cyntoia Brown – 29 avril

A secret love – 29 avril

D’autres surprises devraient également arriver. En attendant, on a de quoi faire !

