Playstation 5 : les spécificités techniques de la console enfin dévoilées

Sony vient officiellement de présenter les caractéristiques de sa nouvelle console de jeux vidéo, la Playstation 5. La machine, dont la date de sortie n’est toujours pas repoussée en raison du coronavirus à l’heure où sont écrites ces lignes, a été présentée par Marc Cerny, qui s’occupe du système de la console. On ne va pas vous mentir, le stream était particulièrement ennuyeux, puisque concentré sur la puissance de la PS5.

On en a cependant beaucoup appris. La PS5 utilisera des disques SSD qui permettront tout simplement de supprimer les temps de chargement, qu’ils soient in-game ou dans les menus. La Playstation 5 disposera aussi de huit coeurs AMD grâce à la technologie CPU Zen 2. Chacun d’entre eux auront une fréquence allant jusqu’à 3,5 GHz.

Voici les caractéristiques complètes :

CPU – 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (fréquence variable)

GPU – 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (fréquence variable)

GPU Architecture – Custom RDNA 2

Mémoire vive – 16GB GDDR6/256-bit

Bande passante de la mémoire – 448GB/s

Stockage interne – 825GB SSD

Opérations d’entrée et de sortie par seconde – 5.5GB/s (Direct), Typical 8-9GB/s (compressé)

Stockage supplémentaire – NVMe SSD Slot

Stockage externe – USB HDD Support

Lecteur optique – 4K UHD Blu-ray Drive

Marc Cerny a également présenté le moteur audio Tempest. La Playstation 5 dispose de 10,28 téraflops, alors que la Xbox Series X en dispose 12 ! Sur le papier donc, la Xbox est plus puissante. Du reste, aucun design de la console n’a filtré, ni même de jeux… On va donc encore prendre notre mal en patience et attendre un événement Playstation…

