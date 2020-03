Call of Duty : le battle royale Warzone se dote d’un mode solo

En cette période de confinement, vous allez avoir du temps à perdre. Et pour en perdre tout en s’amusant, le mieux est encore de jouer aux jeux vidéo. Ca tombe bien, un excellent titre, gratuit, est sorti il y a quelques jours : le mode battle royale de Call of Duty Modern Warfare, à savoir Warzone. Gratuit, car il n’y a pas besoin du jeu original pour en profiter (vous passerez cependant à côté du online classique et du très bon mode campagne).

Call of Duty Warzone, disponible en téléchargement sur PS4, Xbox One et PC, s’enrichit aujourd’hui en se dotant d’un tout nouveau mode solos. Solos, avec S, car il permet d’affronter les 149 autres joueurs du battle royale. Jusqu’ici, le mode principal du jeu ne permettait que de jouer en escouades de trois joueurs.

Toujours au programme de Warzone, l’envoi dans un goulag des joueurs morts au combat. Ils peuvent alors combattre en 1 contre 1 avec les autres joueurs décédés. Le perdant perd définitivement la partie, le gagnant peut retourner sur la carte du Battle Royale. Rappelons enfin que sur Playstation 4, il n’y a pas besoin d’un abonnement au Playstation Plus. De quoi vous amuser durant ces très longs jours de confinement !

