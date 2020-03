Comment être efficace en télétravail ?

La France est actuellement frappée par une épidémie de coronavirus. Alors que l’on semble se diriger tout droit vers un confinement total du pays, ou du moins de plusieurs régions, les entreprises poussent leurs salariés à travailler en télétravail. La rédaction de World is Small vous donne aujourd’hui quelques conseils pour être efficace en télétravail. Et c’est parfois compliqué !

Choisissez un lieu de travail adéquat

Le premier de nos conseils est évidemment de bien choisir son lieu de travail. D’abord, si vous avez une résidence secondaire, il serait peut-être propice d’y aller car généralement plus calme. Ensuite, le plus important est évidemment de choisir une pièce avec le moins de distractions possible. Si vous optez pour le canapé, devant la télé, ça peut être compliqué de se concentrer. Et surtout, ne mélangez pas sphère privée et sphère professionnelle, ou vous aurez toujours l’impression de rester dans l’une des deux. Fixez-vous des limites, et déconnectez-vous une fois la journée terminée !

Planifiez, encore et toujours !

Puisque vous serez chez vous, il faut absolument se concentrer. Et pour ça, le mieux est encore de créer une liste de choses à faire, et de s’y conformer. Réfléchissez aux priorités, classez-les, mettez vos dossiers les plus importants en premier, quand vous avez le plus d’énergie. Et si vous gérez des équipes, dites-leur de faire de même !

Gardez contact

Si vous faites partie d’une équipe, profitez du télétravail pour encore plus garder contact ! Il est parfois déprimant de travailler seul dans son coin. Le plus important, c’est d’envoyer des messages et surtout rester disponible pour quiconque. Ne jouez pas les ermites. Et d’ailleurs, faites confiance à vos collègues ! Ce n’est pas parce que chacun est isolé que personne ne fera son travail.

