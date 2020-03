Doom Eternal se montre dans un trailer infernal

La pression monte pour Doom Eternal, qui sortira désormais dans une petite semaine, le 20 mars sur PS4, Xbox One et PC ! En ces temps de coronavirus, il va en effet vous falloir bien des occupations pour pallier à l’éventuelle quarantaine qui se prépare. Et Doom Eternal pourrait bien figurer parmi elle tant le titre s’annonce prometteur… Le jeu, développé par iD Software et édité par Bethesda, s’est offert une toute nouvelle bande-annonce de lancement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça donne envie !

Ce trailer inédit met donc en scène le Doom Slayer, le personnage empli de testostérone que l’on incarnera, et notamment son impressionnant arsenal. On pourra notamment manier le Big Fucking Gun, l’arme la plus dévastatrice de tous les temps.

Par ailleurs, Doom Eternal a été testé en preview par de nombreux journalistes JV, et tous louent un gameplay encore meilleur que le dernier opus, qui date de 2016. Ils notent notamment une verticalité bien plus présente qu’avant et surtout une nervosité toujours plus puissante. Par ailleurs, le jeu s’annonce bien plus compliqué dans les difficultés les plus élevés, avec un gameplay quasiment tactique… Bref, Doom Eternal, c’est la semaine prochaine et on a très hâte !

