Coronavirus : Apple rouvre l’intégralité de ses Apple Store chinois

Tout ne va pas mal. Si la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, l’Europe dans sa globalité et les Etats-Unis sont pleinement touchés par le coronavirus, la Chine semble quant à elle doucement sortir de cette crise. La preuve avec cette dernière nouvelle du front, de la part d’Apple himself. La firme à la pomme a en effet annoncé sur son site chinois que l’ensemble de ses boutiques physiques en Chine, à savoir 42, sont rouvertes après avoir été fermées à cause du COVID-19.

Pour rappel, le coronavirus a poussé à fermer les Apple Store d’Apple lors du début du mois de février. Certaines enseignes ont déjà rouvertes, mais pas toutes. C’est désormais chose faite aujourd’hui, preuve d’un retour progressif à la normal. La fermeture de ces Apple Store a évidemment eu un impact sur les résultats financiers de la marque, qui a annoncé ne pas pouvoir atteindre ces prévisions. D’autant que les prochains iPhone seront sûrement retardés à cause de soucis de production.

En revanche, les Apple Store sont toujours fermés en Italie. Une fermeture qui découle de la décision des autorités qui ont décidé de tout fermer sauf l’alimentaire et les pharmacies. A coup sûr, ils pourraient fermer en France, en Espagne et en Allemagne. Et peut-être même aux Etats-Unis.

