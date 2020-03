Top 7 des meilleurs jeux Apple Arcade de 2020

Depuis le mois de septembre 2019, il existe une nouvelle façon de jouer dans l’App Store. En vous abonnant à Apple Arcade (essai gratuit pendant 1 mois, puis 4,99€/mois), vous aurez accès à une collection de plus de 100 jeux cultes sans publicités ni achats intégrés.

Vous y trouverez de tout : des casse-têtes artistiques aux jeux d’aventure, en passant par des jeux d’action qui mettront vos réflexes à l’épreuve. Découvrez ci-dessous notre top des meilleurs jeux Apple Arcade en 2020.

Oceanhorn 2

Oceanhorn 2 vous plonge dans un domaine fantastique vaste et splendide. Pénétrez au plus profond de donjons pour résoudre des casse-têtes et affronter des ennemis monstrueux. Combattez, triomphez et récoltez le butin des méchants vaincus. C’est ce que fait un héros, après tout. Allez-y, le prochain coffre au trésor vous attend.

Frogger in Toy Town

Dans Frogger in Toy Town, il faut traverser les rues sans vous faire écraser. Mais ce n’est que le début. Des bombes explosent ici et là, faisant voler des objets qui pourraient tout d’un coup bloquer votre route. Des jouets mignons s’avèrent parfois être très dangereux, et la cuisine est remplie de pièges de toutes sortes. Vous devrez apprendre à déplacer des obstacles et bondir avec précision pour arriver au bout de chaque défi. Que vous réussissiez ou non, le plaisir est au rendez-vous.

Where Cards Fall

Where Cards Fall vous confère des pouvoirs magiques. Pour sortir de chaque étrange territoire, transformez des paquets de cartes en nouvelles structures, puis sautez sur vos constructions magiques pour vous envoler vers la liberté. Faites des essais jusqu’à trouver la combinaison gagnante.

Sayonara Wild Hearts

Partez à la poursuite d’un cerf fantomatique dans une forêt aux couleurs néon, puis chevauchez-le. Pilotez ensuite une moto à grande vitesse sur des champignons géants vibrant au rythme d’une mélodie pop. Sayonara Wild Hearts est un monde onirique en évolution constante, qui ne cessera de vous étonner. Atteignez les premiers rangs ou profitez simplement du voyage.

Sneaky Sasquatch

La vie d’une créature légendaire n’est pas toujours facile. Les gardes forestiers vous chassent des terrains de camping et les gens vous fuient. Dans Sneaky Sasquatch, vous devrez vous faire discret si vous voulez voler des hotdogs puis les dévorer avec appétit. Mais ne mangez pas tout! Vendez les restes et économisez pour vous offrir de l’équipement essentiel pour tout bon Sasquatch, notamment des cannes à pêche et des clés de voiture.

Bleak Sword

Si vous voulez vaincre les créatures cauchemardesques de Bleak Sword, préparez-vous à l’échec. Pour esquiver et frapper au bon moment, il faut parfaitement maîtriser le timing. Vous devrez vous entraîner pour y arriver en observant les mouvements de vos adversaires afin de prévoir leurs attaques. Les combats que vous pensiez impossibles à gagner vous sembleront simples comme bonjour une fois que vous maîtriserez le jeu.

Cat Quest II

Cat Quest II ne veut pas vous surcharger. Vous possédez des sortilèges, pouvez acquérir de l’équipement, on y trouve des donjons dangereux et plusieurs autres éléments typiques des jeux de rôle, mais sans superflu. Le jeu privilégie l’action et l’exploration aux statistiques, alors si vous n’avez jamais joué à un jeu de rôle auparavant, il s’agit du jeu idéal pour débuter.

4 / 5 ( 1 vote )