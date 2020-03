GeForce Now : au tour de 2K Games de retirer ses jeux

Décidément, l’univers du streaming dans le monde du jeu vidéo ne passe pas ! Le service de la célèbre marque de composants informatiques Nvidia a bien du mal à lancer son GeForce Now, qui était pourtant particulièrement prometteur. Après Activision Blizzard et Bethesda, c’est au tour de 2K Games, éditeurs de Bioshock, Borderlands, NBA 2K et des jeux Civilization de retirer ses jeux du service.

“Par la demande de l’éditeur, veuillez noter que les titres de 2K Games seront retirés de GeForce dès aujourd’hui. Nous travaillons avec 2K Games pour réactiver leurs jeux à l’avenir”, indique simplement Nvidia sur son forum. Fait étrange, on ne sait toujours pas ce qui fait fuir les éditeurs. Est-ce une question de rentabilité, de popularité ? Les frais sont-ils trop chers, les jeux pas assez jouables ? Personne ne sait.

Les éditeurs avaient pourtant proposé leurs jeux durant la phase de bêta, mais ça se finit peu à peu depuis le 4 février 2020. Pour rappel, GeForce Now requiert de se connecter à une plateforme déjà existante pour accéder aux jeux, telle que Steam. Une fois le jeu acheté, mais si on l’a acheté il y a longtemps, il est tout à fait possible d’y jouer en streaming. Peut-être que les éditeurs n’y gagnent pas puisqu’il ne faut donc pas racheter une copie. Bref, le mystère reste entier.

