HBO annonce une série The Last of Us

En voici une bien bonne nouvelle ! La chaîne américaine HBO vient en effet d’annoncer le portage sur petit écran d’un des meilleurs jeux vidéo de la dernière décennie : The Last of Us. Sa suite sortira au mois de mai exclusivement sur PS4. La série, d’ores et déjà très attendue, est en préparation avec Craig Mazin, le créateur de la mini-série Chernobyl, et Neil Druckmann, le vice-président de Naughty Dog – le studio qui a développé le jeu. On s’attend donc à du très lourd.

« Avoir la chance d’adapter cette œuvre d’art époustouflante a été un rêve depuis des années et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil », a déclaré Craig Mazin. De son côté, Neil Druckmann dit avoir été « impressionné par l’approche de la narration de Craig Mazin », ainsi que « son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us ». Pour rappel, Chernobyl fut un succès critique et commercial qui n’augure donc que du très bon pour la série The Last of Us.

Pour l’instant, aucun autre détail n’a filtré sur la série, ni le nombre d’épisodes, ni le nombre de saisons, ni le casting et encore moins la date de sortie. Neil Druckmann a cependant annoncé dans un tweet que nous suivrons les aventures d’Ellie et Joel. Peut-être entre The Last of Us 1 et 2, qui sait ? En tous, le succès de The Witcher semble avoir donné des ailes aux producteurs de jeux vidéo.

Ellie and Joel are heading to HBO! But first… we got a little game to finish! https://t.co/eMIy5gmUiw — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020

