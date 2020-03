Google annule une conférence majeure à cause du coronavirus

On s’y attendait, mais cette nouvelle habitude surprend toujours. Le géant du web californien a en effet décidé d’annuler l’I/O 2020, sa conférence la plus importante de l’année. Plusieurs annonces logicielles et matérielles auraient dû y être présentées, dont la nouvelle version d’Android. Google va sûrement opter pour le bon vieux stream sur Youtube pour pallier à cette absence.

Sur son site, Google écrit :

“En raison des inquiétudes concernant le coronavirus (COVID-19), et conformément aux directives du CDC, de l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’événement physique de l’I/O à l’amphithéâtre Shoreline. Tous les invités qui ont acheté des billets pour l’I/O 2020 recevront un remboursement complet avant le 13 mars 2020. Si vous ne voyez pas le crédit sur votre relevé d’ici là, veuillez contacter [email protected] Les invités qui se sont inscrits à l’I/O 2020 n’auront pas besoin de participer au tirage de l’année prochaine et se verront automatiquement accorder la possibilité d’acheter un billet pour l’I/O 2021. Au cours des prochaines semaines, nous allons explorer d’autres moyens de faire évoluer la Google I/O afin d’établir une connexion optimale avec notre communauté de développeurs.”

Pour rappel, cette édition 2020 aurait dû avoir lieu du 12 au 14 mai. Facebook a également pris cette décision la semaine dernière avec le F8.

