Jeu du jour : A Life of Logic (iPhone & iPad – gratuit)

Vous aimez le Sudoku ? Alors vous adorerez vous creuser les méninges pour résoudre les casse-tête de A Life of Logic. Votre objectif est de remplir différentes grilles de 0 et de 1, mais soyez vigilants, c’est bien plus ardu qu’il n’y paraît.

Dans A Life of Logic, vous devez respecter trois règles pour pouvoir avancer. Tout d’abord, vous ne pouvez pas avoir trois numéros identiques les uns à côté des autres, chaque ligne et colonne doit avoir le même nombre de 0 et 1 (vous aurez une note sur le côté de la grille pour savoir où vous en êtes), et enfin, vous ne pouvez pas avoir de lignes ou de colonnes identiques.

Mais A Life of Logic est bien plus qu’une vulgaire série de 0 et de 1. Après chaque casse-tête que vous résolvez, vous débloquez des illustrations qui vous narrent une histoire touchante.

Vous découvrez ainsi petit à petit les différentes étapes de la vie d’un jeune garçon qui, après son passage à l’université, décide de devenir cosmologue. Vous serez tellement curieux de connaître la suite que vous ne serez jamais bloqués très longtemps.

Ajoutez à cela les matchs multijoueur en temps réel, les défis quotidiens et la possibilité de personnaliser les grilles (pourquoi ne pas remplacer les chiffres par des crocodiles, des caméléons ou des chats grognons ?) et vous obtenez un casse-tête qui saura défier vos neurones jour après jour.

