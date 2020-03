Coronavirus : des fournisseurs d’Apple forceraient des Ouïghours à travailler dans les usines

Le Coronavirus frappe le monde entier, et tout particulièrement la Chine depuis fin décembre. Face à cette épidémie, le gouvernement chinois a forcé les usines à fermer… jusqu’à peu. Depuis, de nombreux établissements ont rouvert, mais leurs travailleurs sont peu enclins à s’y rendre, puisque le Covid-19 plane toujours au-dessus de nos têtes. Si bien que certains fournisseurs auraient des méthodes très peu orthodoxes pour pallier à ces absences…

Le site anglais The Independant affirme en effet que certains fournisseurs, dont deux d’Apple (BOE et O-Film) qui travailleurs sur les écrans et les capteurs des iPhone, auraient relocalisé des unités de production dans la région du Xinjiang… et auraient forcé des Ouïghours à y travailler. Des fournisseurs de Nike également le feraient. Pour rappel, les Ouïghours sont une minorité musulmane persécutés par la Chine, qui seraient concentrés dans des camps par les autorités chinoises.

Apple, contacté par le journal, affirme n’avoir pas eu “connaissance de ce rapport”. La firme californienne travaille “en étroite collaboration” avec ses fournisseurs “pour garantir le respect” de normes “élevées”. A voir donc si Apple dit la vérité… ou ment. Dans tous les cas, si cet étonnant rapport de The Independant s’avère vrai, ce pourrait être un scandale avéré.

