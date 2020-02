AMI : la Citroën électrique sans permis pour les plus de 14 ans à 20€ par mois

Les marques automobiles françaises ont un goût certain pour l’innovation. C’est notamment le cas de Citroën, qui vient d’annoncer une petite révolution dans son secteur. La firme a en effet annoncé un véhicule électrique de très petite taille nommé l’AMI. Et la relation sera sûrement amicale puisqu’il est ultra compact, particulièrement utile en zones urbaines, et accessible à tout le monde pourvu que le conducteur ait plus de 14 ans !

Enfin, elle est très peu chère. Vous pouvez en effet l’obtenir pour seulement 19,99 euros par mois durant 48 mois après un premier versement de 3544 euros. Sinon, pour l’acheter dans son entièreté, il faudra débourser un peu plus de 6000 euros seulement. C’est pas cher pour une voiture sans permis !

Bon, qui dit véhicule sans permis dit aussi véhicule peu performant. Sa vitesse maximale n’atteint que les 45 km/h et son autonomie en une charge ne dépasse pas les 70 km… Mais l’AMI est taillé avant tout pour les trajets urbains sur de petites distances. L’AMI sera proposé en sept couleurs : MY AMI ORANGE, MY AMI BLUE, MY AMI KHAKI, MY AMI GREY, MY AMI POP,MY AMI VIBE et AMI AMI. Elle sera disponible le 30 mars prochain… dans les boutiques FNAC et Darty ! Oui, c’est surprenant.

