Netflix lance un top 10 des programmes les plus regardés quotidiennement

Netflix continue encore et toujours de chouchouter sa communauté pour l’engager à regarder toujours plus ses programmes. Le géant du streaming a en effet annoncé l’arrivée en France, après un test de plus de six mois au Mexique et au Royaume-Uni notamment, d’un top 10 des programmes les plus regardés. Ce top sera mis à jour quotidiennement et visible directement sur Netflix.

« Cette nouvelle section, une ligne complète dotée de son propre design, vous permettra de savoir ce que regardent les autres abonnés dans votre pays. Elle sera actualisée toutes les 24 heures et son positionnement variera en fonction de la pertinence qu’auront les films et les séries pour vous chaque jour », annonce Netflix. Ainsi, vous pourrez voir un top 10 global, mais aussi un top 10 des séries ou un top 10 des films.

Peu importe où se trouvera votre programme sur votre écran, son affiche comportera un pictogramme en haut à droite, signifiant sa place dans le classement. Ainsi, vous saurez toujours si le programme que vous avez en tête est l’un des plus populaires ou non. Pratique pour ceux qui hésitent à regarder une série ou un film. Bref, n’attendez plus pour voir cette liste, qui est disponible directement sur le catalogue Netflix.

