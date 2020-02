La trottinette électrique séduit même l’armée américaine

Si vous habitez dans une grande ville, vous en voyez passer des dizaines par jour, et pouvez même pester contre elles : les trottinettes électriques sont partout et sont devenus des incontournables absolues depuis la fameuse grève des transports qui a duré plus d’un mois entre décembre et janvier dernier. Mais visiblement, elles ne séduisent plus seulement les urbains, mais également l’armée américaine !

C’est en tout cas ce que dévoile le site Electrek, qui rapporte que l’armée américaine a demandé à tester une trottinette électrique à 4 roues conçue par EZRaider. Evidemment, cette trottinette n’a rien à voir avec celles que l’on a l’habitude de voir. Des roues XXL et tout-terrains et dignes d’un 4×4, une traction ultra puissante qui lui permet de traverser la boue voire même de grimper des escaliers, une suspension ultra résistante, etc. Elle est aussi capable de remorquer un camion de 200 kilos ! Imaginez donc les possibilités sur un terrain militaire. Grâce à son moteur électrique, elle s’avère également vachement silencieuse.

Cette trottinette séduit également l’armée néerlandais, et la police israélienne qui en a déjà acheté plusieurs exemplaires. A voir donc si elle continue de se démocratiser un peu partout. En voyage et pour le grand public, elle pourrait être très utile.

4 / 5 ( 1 vote )