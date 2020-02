Top 5 des meilleurs convertisseurs vidéo pour Mac en 2020

Un convertisseur vidéo est un logiciel absolument essentiel pour pouvoir profiter pleinement de tous ses fichiers vidéo. Que ce soit pour réduire l’espace occupé par un film ou améliorer la qualité de transfert d’une vidéo personnelle, un bon convertisseur vidéo permet de profiter des meilleurs formats rapidement, gratuitement et sans risques techniques. Voici donc une liste des 5 meilleurs convertisseurs vidéo pour Mac.

Movavi Video Converter

Movavi est rapidement devenu l’un des convertisseurs les plus populaires après sa sortie sur Mac. Il est extrêmement simple d’utilisation et permet de convertir des fichiers audio, vidéo et photo. Il est également l’un des logiciels les plus rapides en la matière et peut se vanter d’être extrêmement fiable avec moins de 1 % de rapport d’erreur lors d’une conversion. Enfin, Movavi Video Converter offre l’opportunité de rechercher automatiquement des sous-titres pour chaque vidéo et de réaliser quelques modifications.

Handbrake

Handbrake est également l’un des convertisseurs les plus connus sur Mac. Il a connu son heure de gloire à la sortie, notamment parce qu’il permet d’importer en fichier vidéo n’importe quel DVD. Il est donc idéal pour se créer sa cinémathèque virtuelle et amener ses films partout avec soi. Il offre également l’opportunité de convertir n’importe quel fichier vidéo et offre une excellente gestion du désentrelacement.

Any Video Converter

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce logiciel offre une interface minimaliste. Il est donc idéal pour les débutants ou ceux dont les besoins sont limités. Malgré ses allures de logiciel sans prétention, il permet de convertir des fichiers vidéo dans 60 formats différents, dont le 4K. Il représente donc un bon équilibre entre la simplicité et la performance.

QuickTime

Beaucoup d’utilisateurs de Mac l’ignorent, mais QuickTime n’est pas qu’un logiciel de lecture de vidéo. Il offre d’autres options, comme la capture vidéo de l’écran, mais aussi la conversion de fichiers vidéo. Il n’est pas très performant, mais il permet de réaliser les conversions les plus courantes. Le fait qu’il soit déjà installé est un avantage conséquent pour ceux qui n’ont pas besoin de convertir des fichiers lourds fréquemment.

DivX Video Converter

Enfin, le célèbre logiciel DivX a été décliné dans une version exclusivement dédiée à la conversion des formats. Il est simple à utiliser et plutôt performant. C’est un logiciel équilibré qui permettra au débutant d’aborder le monde des formats vidéo simplement et aux professionnels de retrouver leur marque. Cependant, seule la version d’essai est gratuite, alors ce n’est pas le logiciel le plus recommandé pour les particuliers.

4 / 5 ( 1 vote )