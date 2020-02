Le Mobile World Congress 2020 annulé à cause du Coronavirus

C’est l’annonce choc de la semaine. Le Mobile World Congress (MWC) de cette année, qui devait avoir lieu du 24 au 37 février, vient d’être officiellement annulé par la GSMA, qui gère le salon. John Hoffman, son patron, a indiqué que la cause était évidemment le Coronavirus qui sévit en Chine et prive fournisseurs et entreprises de production de nouveaux téléphones.

« Eu égard de l’environnement sécurisé et sain de Barcelone et du pays hôte aujourd’hui, la GSMA a décidé d’annuler le MWC 2020. En cause, les préoccupations mondiales concernant l’épidémie du coronavirus, les problèmes de transports ainsi que d’autres circonstances, qui rendent impossible l’organisation de l’événement par la GSMA », a indiqué John Hoffman dans un communiqué.

Pour rappel, World is Small vous avait parlé il y a quelques jours de l’annulation de la venue de plusieurs grands acteurs du secteur, tels qu’Amazon, LG, Sony, Intel, Nokia ou encore Nvidia. Quid des annonces qui devaient être faites lors du salon ? Les marques semblent en tout cas se diriger vers des keynotes diffusées sur leur site ou Youtube, à la manière des Nintendo Direct de la firme japonaise de jeux vidéo. Le Coronavirus a fait, à ce jour, plus de 1200 morts en Chine et 44.000 infectés.

