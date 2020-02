Samsung présente ses Galaxy Buds +

Puisque la mode est aux écouteurs sans fil, Samsung a tenu à présenter les siens lors de son célèbre événement Galaxy Unpacked. La cérémonie a été l’occasion pour la marque sud-coréenne de montrer les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, ainsi que le Galaxy Z Flip, successeur du regretté Galaxy Fold.

Comme dit en préambule, les Galaxy Buds + sont les nouveaux écouteurs de Samsung. Pas de révolution ici, puisque comme leur nom l’indique, ils sont une amélioration des Galaxy Buds déjà existants. Ils ont les mêmes dimensions, mais affichent un poids de 6,3 grammes contre 5,6 grammes pour les anciens. Une meilleure autonomie est annoncée, avec 11 heures en une seule charge contre 6 heures pour les Galaxy Buds classiques. Avec le boitier, ils tiendront 22 heures contre 13 heures. 3 minutes de charge à l’aide d’un port USB-C les feront tenir une heure en lecture audio !

Les Galaxy Buds + profitent d’un son AKG, de haut-parleurs dynamiques et de trois micros pour les appels téléphoniques. Ils sont compatibles avec Android comme avec iOS grâce à une application dédiée ! Ils sortiront le 14 février pour 169 euros en trois coloris : noir, bleu et blanc. Vivement leur sortie donc, le même jour que le fameux et tant attendu Galaxy Z Flip.

