Galaxy S20 : tout savoir sur le nouveau smartphone de Samsung

Ca y est, les nouveaux smartphones de la marque sud-coréenne Samsung ont été révélés au sein d’une conférence “Galaxy Unpacked” au rythme effrénée. Parmi eux, le S20 et ses déclinaisons. World is Small fait le point sur les caractéristiques de ces nouveaux flagship qui semblent en avoir dans le ventre. Le premier point à aborder, c’est évidemment le nom du Galaxy S20, qui succède au Galaxy S10. La nouvelle décennie équivaut donc à une nouvelle dizaine.

Trois Galaxy ont donc été annoncés : le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. Tous ont en commun le processeur Exynos 990, un écran Infinity-O avec dalle AMOLED, une définition de 3200 x 1440 pixels, un affichage allant jusqu’à 120 Hz et une certification HDR10+. On pourra également compter sur Android 10, un port USB, un capteur d’empreintes intégré à l’écran et des vidéos possibles jusqu’à 8K. Plus de prise Jack.

Au rang des différences : le Galaxy S20 a un écran de 6,2 pouces, 8 ou 12 Go de RAM, trois appareils photos avec un grand angle de 12 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP, un capteur frontal de 10 MP et une batterie de 4000 mAh.

Le S20+ a un écran de 6,7 pouces, 8 ou 12 Go de RAM, quatre appareils photos à l’arrière avec un grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un capteur DepthVision, un capteur frontal de 10 MP et une batterie de 4500 mAh.

Le S20 Ultra est quant à lui le modèle haut de gamme, avec un écran de 6,9 pouces, 12 ou 16 Go de RAM, quatre appareils photo à l’arrière avec grand-angle de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 108 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et un capteur DepthVision, un capteur frontal de 40 MP et une batterie de 5000 mAh.

Les S20, S20+ et S20 Ultra seront respectivement mis en vente à partir de 909 euros, 1009 euros et 1359 euros le 13 mars prochain.

