Coronavirus : la production d’iPhone bloquée plus longtemps que prévu

L’effervescence de la Chine en matière de travail a laissé sa place à une période de doute et de peur. Les Chinois sont confinés pour la plupart, mis en quarantaine pour un grand nombre, et leurs usines sont fermées pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Parmi elles, celles de Foxconn, principal fournisseur de composants pour les iPhone d’Apple.

La firme voulait relancer les machines le 10 février prochain, mais la Chine vient de leur adresser une circulaire exigeant une reprise plus tardive, le 17 février. Du moins, pour le moment. Les experts chinois de la santé publique ont en effet estimé que les usines de Foxconn sont confrontées à des « risques élevés d’infection par le coronavirus » car elles présenterait une inadaptation de sécurité face au Coronavirus.

Les usines comprendraient des risques sanitaires, notamment à cause de la mauvaise circulation de l’air dans la cantine et les dortoirs des employés, selon le média Nikkei. Bref, le danger de propagation du virus est là. Rappelons tout de même qu’Apple semble être dans une mauvaise situation, lui qui voulait lancer son iPhone SE 2, ou iPhone 9, durant le premier semestre de 2020. Les stocks d’iPhone 11 baissent également drastiquement. N’oublions pas aussi les AirPods, qui se font de plus en plus rares.

4 / 5 ( 1 vote )