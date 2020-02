Le Coronavirus ralentit la production d’AirPods

La Chine est actuellement touchée par la terrible épidémie de Coronavirus, qui a fait à ce jour près de 600 morts et infecté plus de 20 000 personnes. L’Empire du milieu a donc mis les petits plats dans les grands pour stopper le virus et a mis en quarantaine de nombreuses villes. Il a également décidé de prolonger les congés du Nouvel An et de stopper le travail des entreprises.

Pour Apple, une telle décision se répercute notamment dans la production des AirPods, assemblés en Chine. Selon le média Nikkei, la production des AirPods et AirPods Pro est en effet particulièrement chamboulée et il pourrait y avoir une importante rupture de stock dans les prochaines semaines.

Les usines de Luxshare-ICT, de Goertek et d’Inventec, qui assemblent les AirPods, sont en effet à l’arrêt depuis plusieurs jours. Elles devraient être relancées la semaine prochaine, mais le stock des composants est à priori d’ores et déjà réduit, puisque les usines des fournisseurs de composants sont elles aussi temporairement fermées. On s’attend donc à une rupture de stock.

Pour rappel, Apple avait pour volonté de produire pas moins de 45 millions d’AirPods au premier semestre 2020. Un cap qui risque d’être difficilement atteint. Sur le site d’Apple, si vous souhaitez commander des AirPods Pro, on nous indique qu’une paire commandée aujourd’hui arrivera chez vous le 6 mars prochain…

