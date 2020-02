Avec GeForce Now, Nvidia s’impose dans le cloud gaming

Si Google Stadia est un gros bide que le monde du jeu vidéo n’aurait préféré ne jamais connaître, il demeure un acteur qui pourrait faire la différence dans l’univers du cloud gaming. Cet acteur, c’est Nvidia, qui a lancé il y a quelques jours son fameux service GeForce Now. Bien moins médiatisé que Google Stadia puisque destiné aux plus hardcore des gamers, GeForce Now propose à chacun de jouer en streaming aux jeux qu’il souhaite et ce, sur différents supports.

Là où GeForce Now est plus prometteur que Stadia, c’est que Nvidia est un constructeur qui équipe la plupart des consoles et PC permettant de jouer aux jeux vidéo. L’expérience est donc bien là. Grâce à des serveurs surpuissants, vous pourrez jouer à des titres en 1080p et 60 images par seconde sans même avoir besoin d’une machine puissante. Tout est géré dans le cloud.

D’autant que GeForce Now est compatible avec les comptes Steam, Epic Game Store, uPlay et Battle.net pour jouer à tous les jeux déjà achetés. Tous ne sont pour l’instant pas compatible avec GeForce Now, mais ça ne devrait pas tarder. Nvidia conseille d’avoir une connexion d’au moins 15 Mb/s pour jouer en 720p ou 30 Mb/s pour jouer en 1080p et 60 images par secondes. 50 Mb/s sont utiles pour une expérience optimale. Deux formules : la formule gratuite qui permet de jouer à des sessions de seulement une heure, et une “Fondateurs” à 5,49 euros par mois pendant 12 mois pour être en illimité.