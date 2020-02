Warcraft III Reforged est un désastre, Blizzard décide de rembourser

Sur PC, il existe quelques titres qui ne vieilliront jamais malgré le poids des années. C’est le cas de Crysis, de Starcraft, de Skyrim… mais aussi de World of Warcraft III. Ce titre, édité par le géant Blizzard, est un jeu de stratégie en temps réel totalement culte, sorti en 2002. Encore aujourd’hui, près de 2000 personnes jouent quotidiennement en ligne au titre. Pas mal pour un jeu vieux de 18 ans. De par son statut, Blizzard s’est mis en tête d’en faire un remake.

Si bien que les fans en attendaient du lourd, et à raison, aussi bien en termes de graphismes que de gameplay. Sauf que voilà. Blizzard a fait l’erreur de livrer un titre bridé, avec des mods verrouillés, avec de très nombreux bugs et de très gros soucis de performances. Le jeu en ligne lague comme pas possible. Ce qui a suscité la colère de la communauté PC, qui exprime sa rage sur le site Metacritic. Warcraft III récolte ce 4 février la douloureuse note des lecteurs de 0,5 / 10, soit la pire note jamais attribuée. Même Death Stranding n’avait pas subi pareille défaite.

Face aux critiques, Blizzard Entertainement a du proposer le remboursement instantané du jeu à tous les joueurs le souhaitant. A 30 euros, on peut comprendre la colère des acquéreurs de Warcraft III. « Nous voulons d’abord nous excuser auprès de ceux qui n’ont pas eu l’expérience qu’ils voulaient », peut-on lire. Pas sûr que ça suffira…

